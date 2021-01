Vers un troisième confinement ? L'Élysée assure que rien n'est décidé

La menace d'un troisième confinement se précise. L'exécutif, par la voix d'Olivier Véran le 21 janvier dans le 20H de TF1, avait expliqué qu'un nouveau confinement "deviendrait probablement une nécessité absolue" si la circulation du variant anglais augmentait "de façon sensible" et que "nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise".

Mais l'Élysée nous a fait savoir, ce dimanche soir, que la décision n'était pas arrêtée. "Très attaché à la cohérence des messages", l'exécutif souhaite toujours attendre, autant que les chiffres (et l'évolution de l'épidémie) le permettent, afin de consolider l'effet - ou pas - du couvre-feu avancé à 18h. Si la tendance du faux plat ascendant venait à s'infléchir grâce à la mesure généralisée depuis le 16 janvier sur tout le territoire, alors l'option du reconfinement ne serait plus sur table. Dans le cas inverse, des mesures devront être prises rapidement.

En dépit d'une campagne de vaccination qui a franchi, samedi, le cap du million de personnes traitées en France, l'hypothèse d'un 3e confinement fait toutefois de plus en plus sens du côté de la communauté scientifique qui s'inquiètent d'une hausse exponentielle de l'épidémie à cause du variant anglais, plus contagieux et même plus mortel selon les autorités anglaises.

L’Inserm estime en effet que le mutant britannique deviendra dominant en France entre fin février et mi-mars et que, en l'absence de mesures, les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25,000 hospitalisations) entre mi-février et début avril.

Toutefois le ministre de la Santé veut "donner sa chance" au couvre-feu à 18H, ce que confirme cette même source : "Si on voit dans les jours à venir des effets positifs, on se dira peut-être qu'on a encore une ou deux semaines de marge de manœuvre. Mais ça nous semble peu probable que cela soit suffisant". Alors, à quoi doit-on s'attendre ?