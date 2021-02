Pas de reconfinement immédiat : les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à faire ce choix

En convoquant plus tôt que prévu un conseil de défense, et en décidant de donner sa chance à un couvre-feu - certes durci -, le chef de l'État a tenté de mettre fin à une semaine de communication chaotique au sein de l'exécutif. Mais sur quels critères s'est-il fondé pour faire cet arbitrage ?

Face à la situation sanitaire et aux risques induits par les nouveaux variants, l'exécutif a pris une option. "Ils se sont appuyés sur des projections de vitesse de reproduction du variant qui montrent qu'à la mi-mars seulement, on peut atteindre une situation critique", a indiqué une source gouvernementale à LCI vendredi soir. "Pour l'instant, on ne voit pas les prémices du scénario d'un nouveau pic épidémique. On est encore sur un plateau, certes montant, mais un plateau quand même. Donc on se dit qu'on a encore un peu de temps, et qu'on peut essayer quelque chose."

Autre motif : l'exécutif n'a pas de visibilité complète sur le bilan du couvre-feu national dès 18 heures, décidé mi-janvier. S'il a constaté cette semaine que ces restrictions n'avaient pas suffisamment stoppé le virus, il souhaite avoir une vision plus complète de son effet. En octobre dernier, l'effet de l'instauration du couvre-feu n'avait pas pu être mesuré correctement, puisque l'exécutif avait dû reconfiner le pays très rapidement. "On vient de vivre une semaine où les chiffres étaient fluctuants", indique notre source. "On s'interroge. Peut-être est-on revenu sur un plateau avec l’effet du couvre-feu à 18 heures ? On va regarder les prochains jours voir si cela permettrait d’amorcer une baisse."