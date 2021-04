Pourquoi le gouvernement ne peut pas interdire aux Français de regagner leur pays

Si le mieux est l'ennemi du bien, le pire ennemi en droit public est sans doute l'imprécision. Au 30 janvier dernier, le Premier ministre Jean Castex avait décidé, par décret, l'interdiction d'entrée sur le territoire français à toute personne présente hors de l'espace économique européen, y compris pour les citoyens français. Exception possible pour obtenir un laissez-passer, un motif impérieux comme : une urgence médicale, un décès d'un proche, une convocation judiciaire ou administrative, etc.

Las. Un mois et demi plus tard, le juge suprême du droit administratif, le Conseil d'État, a suspendu cette décision gouvernementale. "Il y a un droit de tout Français à regagner son pays. C’est une règle à la fois interne, un principe presque de valeur constitutionnelle et il y a la Convention européenne des droits de l’homme", justifie une source interne au Conseil d'État, avant de préciser, "évidemment ce droit d’un Français à revenir en France n’empêche pas que l’exercice de ce droit soit encadré, lorsqu’il y a une menace sanitaire".

À l'image de ce qu'il s'était passé en fin d'année dernière lors de l'émergence du variant britannique outre-Manche et la décision, le 20 décembre 2020, de fermer quelques jours les frontières entre la France et le Royaume-Uni pour préparer une nouvelle stratégie de santé publique. Une limitation dans le temps, quelques jours, qui n'avait pas été stipulée dans le décret avorté du 30 janvier. Le gouvernement a imposé la nécessité d'un motif impérieux sans limite de temps, ce qui est contraire au droit en vigueur et "disproportionné", a tranché le conseil d'État, le 12 mars 2021.