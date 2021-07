Présidentielle : Docteur Philippe, Mister Juvin, médecin médiatique et nouveau candidat à droite

Dans la crise du Covid-19, il y a d'un côté le monde médical et scientifique, de l'autre le monde politique. S'il y a parfois des interférences entre les experts et le pouvoir, la frontière entre ces deux mondes est restée relativement étanche depuis le début de la pandémie en France. Et pourtant : à la jonction de ces deux univers, il y a Philippe Juvin, qui a annoncé mardi 27 juillet qu'il serait candidat à la candidature pour la présidentielle.

Son visage n'est connu du grand public que depuis le printemps dernier. Avec sa blouse blanche, les murs de l'hôpital en toile de fond, le chef du service des urgences de Pompidou a vite crevé l'écran, s'imposant comme l'une des grandes figures médicales de la crise sanitaire. Alors que les médias se cherchaient des experts, son aisance et sa capacité à faire passer des messages simples ont fait mouche. Tour à tour en acteur de la pandémie, en témoin des urgences saturées, en pédagogue des mesures sanitaires puis en accusateur en chef du gouvernement, Philippe Juvin n'a cessé de jouer à la frontière entre le médical et le politique, entre le consensuel et le polémique.

"Je suis probablement un peu meilleur maire parce que je suis chef de service et médecin, et probablement un peu meilleur chef de service parce que je suis maire. C'est le même métier, vous savez", expliquait-il d'ailleurs en janvier dernier sur LCI.