De l'optimisme à l'alarmisme, comment le gouvernement a changé de ton sous la menace du variant Delta

Le 11 mai dernier dans les colonnes du Parisien, à huit jours de la réouverture des commerces, cinémas et terrasses de bars et restaurants, le Premier ministre déclarait : "Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire". "La tendance est claire. Nous touchons au but, et c’est une bonne nouvelle", ajoutait Jean Castex. Deux mois plus tard, sous la menace du variant Delta et alors que le taux de vaccination n’augmente pas assez vite à son goût, le discours de l’exécutif a radicalement changé.