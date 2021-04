Quels sont les scénarios pour rouvrir les terrasses et les lieux culturels le 15 mai ?

Dans quelles conditions pourra-t-on reboire un verre en terrasse ou visiter un musée à partir de la mi-mai, échéance fixée par l'exécutif pour la réouverture des lieux accueillant du public ? Emmanuel Macron réunira une partie du gouvernement ce jeudi à 18 heures pour examiner le processus de réouverture progressive et sous contrôle des terrasses de cafés et restaurants, ainsi que de certains lieux culturels pour la mi-mai. "Il s’agira lors de cette réunion d’étudier les protocoles sanitaires envisagés", a indiqué l'Élysée, sur la base des concertations menées par les ministres avec "les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d’établissements".

Dans son allocution du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai de terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre. Les réouvertures s’annoncent complexes à mettre en œuvre, avec le maintien des gestes barrières et des protocoles adaptés à chaque type d’activité.

À l'heure actuelle, les membres du gouvernement ne s'avancent pas sur le calendrier. Mais des pistes commencent à émerger sur la méthode. "Préparer la réouverture, c'est regarder d'abord le calendrier, regarder ensuite les différentes activités – ce n'est pas la même chose un restaurant terrasse, un restaurant en salle, un hôtel, un bar – et regarder ensuite les protocoles sanitaires (…) pour que la réouverture soit réussie", a indiqué Bruno Le Maire sur BFMTV. Le ministre de l'Économie semble privilégier des étapes dans la réouverture, selon le type d'activités. Ainsi un restaurant d'hôtel pourrait rouvrir avant une salle de restaurant classique.

Les jauges pourraient également augmenter au fur et à mesure du temps et des étapes, de 50% de la capacité totale d'une terrasse lors d'une première étape, étendue à l'intérieur d'un restaurant lors d'une deuxième, pour atteindre 100% lors d'une dernière étape, à condition de continuer à respecter les gestes barrières et à maintenir un protocole sanitaire strict (espacement entre deux tables, enregistrement des clients...). Un laps de temps de plusieurs semaines pourrait être décidé entre le passage d'une étape à une autre. C'est un scénario qui a d'ailleurs été proposé par les syndicats du secteur, avec une première phase d'ouverture des terrasses (15 au 28 mai), puis des salles avec jauge (29 mai au 11 juin), et enfin une réouverture totale au 12 juin. L'exécutif, lui, était sur des phases plus longues, de l'ordre de quatre semaines chacune.