Consommation d'alcool interdite et contrôles renforcés dans plusieurs quartiers de Paris

Il n'y aura pas de confinement le week-end à Paris. Mais pour "ralentir la circulation du virus en évitant les regroupements de personnes dans l’espace public", la préfecture de police a indiqué ce vendredi 5 mars élargir la liste des rues et places de la capitale concernées par l'arrêté interdisant la consommation d’alcool dans l’espace public entre 11h et 18h. Alors que la rue de Buci (6e) et la place de la Contrescarpe (5e) étaient déjà concernées, voici la nouvelle liste :

- Les berges de la Seine, sur la rive droite et la rive gauche, entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l’île de la Cité et les berges de l’île Saint-Louis.

- Arrondissement de Paris centre : Place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, Place du Bourg-Tibourg, Place du marché Saint Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux ;

- 5ᵉ arrondissement : Place de la Constrescarpe ;

- 6ᵉ arrondissement : Rue de Buci ;

- 7ᵉ arrondissement : Esplanade des Invalides ;

- 9ᵉ et 18ᵉ arrondissement : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), Place du Tertre, rue Marcadet ;

- 10ᵉ arrondissement : le canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries ;

- 11ᵉ arrondissement : Rue du Général Renault, Rue du Général Blaise ;

- 14ᵉ arrondissement : Place Flora Tristan