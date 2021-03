Accélération, production locale et campagne ciblée... Macron mise sur la vaccination pour la sortie de crise

Si 8,5 millions de personnes ont déjà reçu une première injection, et 3 millions une seconde, il a réaffirmé son souhait de voir tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent être vaccinés d'ici la fin de l'été. Pour atteindre cet objectif, il a détaillé trois points.

"Notre enjeu principal aujourd'hui, c'est d'accélérer encore et encore", a expliqué le président de la République. Cette accélération doit tout d'abord, selon lui, passer par l'augmentation des stocks de doses du pays en achetant davantage, "et surtout en produisant en France et en Europe". "Dans les semaines à venir nous allons encore accélérer le nombre de doses que nous obtenons et nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en termes de production de vaccin", affirme-t-il en faisant connaître sa volonté de "construire notre indépendance" en la matière. "C'est garantir aussi la production de nouveaux vaccins s'il y avait à nouveau à l'automne, l'hiver ou l'année prochaine, de nouvelles vaccinations à faire", ajoute-t-il.

Emmanuel Macron dit également vouloir vacciner "le plus vite possible tous ceux qui en ont le plus besoin", soit les plus âgés et les plus fragiles. "Nous mettons tous les moyens pour vacciner, sans répit, le samedi, le dimanche comme la semaine", affirme-t-il, promettant une accélération de la campagne de vaccination. "Au total, 250.000 professionnels sont aujourd'hui prêts à contribuer à cet effort national."

Le Président indique que les personnes de 55 ans et plus atteintes de comorbidités peuvent dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il s'est engagé également à ce que les plus de 75 ans qui n'ont pas encore réussi à se faire vacciner soient appelés par les services de santé pour se voir proposer un rendez-vous.

Les 1700 centres de vaccination ouverts accueilleront dès le 16 avril les plus de 60 ans et dès le 15 mai les plus de 50 ans. Les rendez-vous seront ensuite ouverts, dès la mi-juin, aux Français de mois de 50 ans.