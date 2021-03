Jean-Michel Blanquer s'agace d'une "focalisation médiatique pas forcément justifiée" sur les écoles

Les écoles fermeront-elles leurs portes pour lutter plus efficacement contre l'épidémie de Covid-19 ? Pour limiter le décrochage scolaire, les arrêts de travail des parents et l'impact psychique sur les enfants, la France a, depuis le premier confinement, toujours fait le choix d'épargner le milieu scolaire. Mais ces derniers jours, de nombreux professionnels de santé pressent le gouvernement d'agir, alors que le nombre de fermetures de classes pour cause de Covid-19 se multiplie.

"Il faut fermer les écoles au plus vite", demande par exemple le Pr Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). "Il n'y a pas d'autres solutions si nous voulons casser les chaînes de transmissions." Même point de vue pour le Dr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. "Si on confine de façon plus stricte, on peut envisager des fermetures d'écoles", estime-t-il.