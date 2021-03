Pourquoi Jean Castex s'exprimera au Parlement ce jeudi ?

Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir à 20h. Et jeudi, ce sera à son Premier ministre de venir présenter aux parlementaires les annonces du président de la République, et de les soumettre à leur vote. Matignon a en effet indiqué que Jean Castex fera une déclaration, qui sera suivie d'un débat et d'un vote devant les deux chambres du parlement, "sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre".