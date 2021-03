Vaccination AstraZeneca : les médecins demandent "des excuses" à Olivier Véran et Jean Castex

"On nous a fait le grand show médiatique d’accélération de la communication le week-end dernier, et enfin lundi, des centres de vaccinations ont été obligés de fermer parce qu’il n’y avait plus de vaccins. À un moment donné, ça nous met très en colère !", a dénoncé pour sa part, jeudi sur LCI, le docteur Christophe Prudhomme, de l'Association des médecins urgentistes de France.

Face à la colère, Jean Castex a convié les syndicats de médecins mercredi soir à une réunion afin de tenter d'apaiser les grosses tensions qui s'accumulent depuis le début de la semaine. "Il y a urgence à réconcilier le gouvernement et les médecins généralistes", s'inquiétait un conseiller de l'exécutif auprès de LCI. "De part et d'autre, on doit faire un pas, il faut arrêter de se taper dessus." Lors de cette réunion, le Premier ministre a rappelé aux médecins qu'ils sont la pierre angulaire de la stratégie de vaccination, selon les éléments communiqués à LCI. Il a également demandé au ministre de la Santé, Olivier Véran, d'écrire aux médecins ce jeudi afin de préciser un certain nombre "d'engagements réciproques" sur la poursuite de la vaccination.

Pas sûr que l'initiative suffisent à les apaiser. "On a exprimé le sentiment de mépris et de colère sur le terrain", confiait mercredi soir à LCI le représentant d'un syndicat présent à cette réunion. "J'attendais des réponses claires et je n'ai pas eu d'éclaircissement. Je comprends que le gouvernement soit soumis aux aléas des arrivées des différents laboratoires, mais tout cela est très décevant."

Jeudi, dans un communiqué, la Fédération des médecins de France a décrit "une réunion lunaire", avec "l'impression d'être dans le bureau du proviseur qui tente, vous enfants, de vous rabibocher avec le professeur". Le syndicat a réclamé "qu'un courrier d'excuses soit adressé à l'ensemble des médecins pour les erreurs de communication qui les ont rendu responsables d'un ralentissement de la vaccination lors même qu'on a constaté leur forte mobilisation, mais des défauts de stock." Il demande également "des paroles publiques" de la part d'Olivier Véran "reconnaissant la mobilisation de la médecine dite de ville, lors de sa prochaine intervention télévisée". La prise de parole attendue du ministre de la Santé, jeudi à 18 heures, sera sans doute particulièrement suivi par les généralistes.