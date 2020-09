VIDEO - "La situation est grave" : bronca à l'Assemblée, Castex appelle à l'unité

La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement ne suscite pas - et c'est peu dire - d'unité nationale. La bronca de ce mardi en témoigne une nouvelle fois. Interpellé par le président du groupe LR à l'Assemblée nationale Damien Abad, le Premier ministre Jean Castex a défendu la politique du gouvernement et alerté sur la situation sanitaire actuelle : "Le monde, l’Europe et la France sont confrontés à une crise sanitaire, économique, sociale, d’une ampleur exceptionnelle. Les chiffres sont inquiétants dans nombres de régions et notamment les métropoles. La situation sanitaire se dégrade significativement en France."

Le chef du gouvernement a appelé les Français à respecter scrupuleusement les gestes barrières et le port du masque. "Le gouvernement ne reste pas sans agir et il le fait sur la base d’une stratégie cohérente, à savoir protéger les Français contre le risque épidémique tout en permettant à la vie économique, sociale, scolaire, du pays de se poursuivre le plus normalement possible car nous connaissons désormais les conséquences d’un reconfinement généralisé. (...) Nous allons accompagner les secteurs les plus impactées par les mesures que nous prenons" a ajouté Jean Castex.