Voici les trois étapes de l'assouplissement du confinement jusqu'à janvier

Ainsi, autour du 1er décembre l'assouplissement devrait concerner l'ouverture des commerces non-essentiels. A l'annonce du confinement à la fin du mois d'octobre, le gouvernement s'était engagé à réétudier leur situation, et avait laissé entrevoir la possibilité de leur permettre d'ouvrir au début du mois de décembre avec un protocole sanitaire renforcé. "Nous nous étions engagés à leur permettre de rouvrir autour du 1er décembre si l'amélioration de la situation sanitaire se confirmait, ce qui semble être le cas", confirme Gabriel Attal. Les cinémas, théâtres et offices religieux pourraient également accueillir de nouveau du public.

En revanche, il est trop tôt pour évoquer une date de fin de la "limitation des déplacement" - peut-être avant les congés pour permettre aux Français de passer les fêtes en famille ? - et le sort des bars et des restaurants, précise le porte-parole du gouvernement. Il laisse également entendre que le gouvernement pourrait prendre des mesures coercitives pour isoler les cas contacts et des cas positifs. "Pour l'avenir, il y a clairement l'enjeu d'un isolement plus effectif des cas positifs et des cas contacts. Faut-il le rendre obligatoire, avec contrôles et sanctions ? (...) A titre personnel, je trouve la piste intéressante."