Quelles alternatives au confinement le week-end pourraient être mises en place ?

Pour éviter les rassemblements trop importants en intérieur, les centres commerciaux et magasins pourraient être soumis à de nouvelles mesures. Par exemple, le préfet des Hauts-de-Seine a discuté avec les élus locaux de son département de la possibilité de fermer les commerces de plus de 5000 m², contre 20.000 m² aujourd'hui . Il a également émis la possibilité de réduire les jauges d'accès. Les Hauts-de-Seine réfléchissaient également à la possibilité de n'autoriser que les stands alimentaires sur les marchés. Les départements où le port du masque n'est pas obligatoire dans toutes les villes et villages pourraient également l'imposer partout, comme dans la Drôme où, depuis le 2 mars, il doit être porté dans tous les centres-bourgs et centres-villes.

Enfin, selon une source gouvernementale citée par l'AFP, il faut "renforcer la politique de tests et d'isolement et accélérer la vaccination". De nombreux élus, comme le président du département de Seine-Saint-Denis et la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, réclament un ciblage plus précis des campagnes de vaccination. Il faut l'adapter "en fonction de la population hospitalisée" et "flécher les vaccins là où la pandémie fait rage", avait estimé cette dernière dimanche 28 février. "Je pense qu'il sera annoncé qu'un certain nombre de doses de vaccin supplémentaires seront attribuées aux zones les plus touchées par la pandémie", a indiqué cette dernière ce jeudi, à quelques heures de la conférence de presse de Jean Castex. Aussi, l'une des pistes étudiées par le gouvernement est d'autoriser rapidement les pharmaciens à vacciner. Tous les élus réclament également plus de campagnes de dépistage, notamment dans les écoles. Un certain nombre ont d'ores et déjà choisi de distribuer plus de tests antigéniques depuis le début de la semaine.