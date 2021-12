Covid-19 : des députés veulent rendre gratuits les tests pour les non-vaccinés la veille de Noël et du jour de l'An

DÉPISTAGE - Les députés Agir, membres de la majorité, ont écrit au Premier ministre pour lui demander de rendre gratuits à tous les Français les tests covid réalisés les 24 et 31 décembre.

Alors que la cinquième vague fait rage, le gouvernement et les scientifiques alertent les Français sur les risques encourus pendant les fêtes. Si de nouvelles restrictions ne sont pas à l'ordre du jour, ils conseillent de se faire tester avant de retrouver ses proches et de réunir de grandes tablées pour les repas de fête. Mais les tests covid étant payants pour les non-vaccinés, le groupe Agir a écrit au Premier ministre Jean Castex pour lui demander de les rendre gratuits les 24 et 31 décembre.

"Aussi, bien que notre groupe reste défavorable au principe de gratuité pour tous des tests antigéniques et RT-PCR, nous invitons le gouvernement à rembourser, temporairement et à titre exceptionnel, l’ensemble des tests réalisés par les Français les vendredis 24 et 31 décembre 2021, quel que soit leur statut vaccinal", écrivent les membres du groupe, composante de la majorité, dans un courrier adressé le 15 décembre au chef du gouvernement dont LCI a eu une copie ce vendredi.

"Le groupe Agir ensemble a pleinement soutenu le gouvernement dans sa décision de revenir sur le remboursement des tests pour les non-vaccinés en octobre dernier", écrit le président du groupe Olivier Becht. "Toutefois, alors que les réveillons de Noël et du Nouvel An sont pour les Français l’occasion de se retrouver en famille et entre amis, parfois après de longs mois d’éloignement, nous devons tout faire pour éviter que ces réunions festives en lieux clos ne se traduisent par une augmentation non contrôlée des chaines de contaminations."

Justine Faure Twitter

