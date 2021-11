Covid : Elisabeth Borne appelle les entreprises à se "remobiliser" sur les gestes barrière

Le but est d'éviter "des contraintes plus fortes". Aux prémices de cette cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a appelé lundi les entreprises à remettre l'accent sur le respect du protocole sanitaire. "Il faut se remobiliser sur ce respect des gestes barrière, remettre le masque en réunion, quand on est dans des espaces partagés. C'est très important à un moment où on voit que l'épidémie repart", a-t-elle déclaré.