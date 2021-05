Covid-19 : Emmanuel et Brigitte Macron désormais vaccinés

Emmanuel Macron a choisi de se faire vacciner le jour de l'ouverture de la vaccination à tous les Français âgés de 18 ans et plus. Comme il l'a indiqué lui-même dans un tweet publié en fin de journée, le président de la République a été vacciné contre le Covid-19 ce lundi. "Il avait toujours dit qu'il le ferait quand ce serait possible pour lui, et que ce serait son tour", a indiqué son entourage à LCI, précisant que le chef de l'État avait reçu sa dose à l'Élysée, sans préciser laquelle (Pfizer ou Moderna).