Emmanuel Macron met la pression sur les industriels pour accroître la production de vaccins

Les laboratoires et leurs sous-traitants vont-ils tenir la cadence face aux besoins de vaccins contre le Covid-19 ? Un mois après le lancement de la campagne vaccinale en Europe, véritable course contre la montre face à l'épidémie, la France, comme ses partenaires, veut s'assurer des capacités d'approvisionnement des industriels.

En France, les centres de vaccination affichent souvent complet et plusieurs agences régionales de santé (Hauts-de-France, Rhône-Alpes) ont dû provisoirement reporter des rendez-vous de première vaccination, faute d'avoir les stocks suffisants pour les honorer. Alors qu'Olivier Véran fixait, il y a quinze jours, l'ambitieux objectif d'atteindre les 4 millions de vaccinations fin février, tous les regards se portent sur la filière industrielle et sa capacité à tenir le rythme.

C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron convoque, mardi soir, une réunion en visioconférence en présence des principaux acteurs de cette filière. L'objectif sera de "dresser un état des lieux de notre capacité de production de vaccins et de traitements en France et en Europe", a indiqué l'Élysée à LCI. À l'occasion, Emmanuel Macron appellera les acteurs industriels à "maximiser cette capacité à court terme", notamment en optimisant la chaîne d'approvisionnement, "à l'accroître de manière rapide et significative" et à "en assurer la disponibilité à plus long terme".