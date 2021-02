Covid-19 : Emmanuel Macron propose de transférer 3 à 5% des vaccins à l'Afrique

"Transférons 3% ou 5% aujourd'hui des vaccins qu'on a en stock à l'Afrique. Cela n'a aucun impact sur le rythme de la stratégie vaccinale (dans les pays riches). Ça ne la ralentit pas d'un jour, compte tenu aujourd'hui de l'utilisation de nos doses", déclare-t-il. Emmanuel Macron juge que cette proposition va dans "l’intérêt des Français et des Européens", rappelant que "plus de 10 millions de nos concitoyens ont des familles de l'autre côté de la Méditerranée".

"Si on laisse s'installer l'idée que des centaines de millions de vaccins sont en train d'être faits dans les pays riches et qu'on ne commence pas dans les pays pauvres, c'est insoutenable", estime le président de la République. "C'est plutôt une accélération des inégalités mondiales inédite" et "c'est politiquement insoutenable à terme parce que c'est ce qui permet d'installer une guerre d'influence des vaccins. Et vous voyez bien la stratégie chinoise, la stratégie russe aussi."