"Emmerder" les non-vaccinés : Fabien Roussel appelle à "convaincre" plutôt que "contraindre"

Invité de LCI ce jeudi, le secrétaire national du Parti communiste Français et candidat à l'élection présidentielle revendique son choix. "La contrainte ne marchera pas. Elle n'a pas permis à près de 6 millions de Français d'être vaccinés, argue-t-il. "Avec ce pass vaccinal, on arrive au bout d'une logique."

Selon lui, il existe de meilleurs leviers pour pousser les non-vaccinés à aller se faire injecter une première dose. "Les médecins et infirmiers doivent taper à leurs portes, avec de la bienveillance et en créant du contact physique", propose Fabien Roussel qui assure que "7 millions de Français sont aujourd'hui dans des déserts médicaux", loin des centres de vaccination.

Ce sont d'ailleurs ces derniers que vise en premier le candidat, avec parmi eux, les plus de 80 ans. "Ils sont les moins vaccinés, les plus fragiles et les plus isolés. Et ce ne sont pas des antivax ou des complotistes", relève-t-il, faisant référence aux récents propos d'Emmanuel Macron.