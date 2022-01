"Emmerder les non-vaccinés" : pour Castex, Macron dit "tout haut ce que beaucoup pensent tout bas"

"Il y a bientôt 92% de nos citoyens qui ont été vers la vaccination. C’est l’intérêt collectif de notre pays. (...) On est en société, on doit être solidaire", a expliqué le chef du gouvernement sur BFMTV.

"Ne jouons pas sur les mots", a-t-il ensuite déclaré défendant les propos d'Emmanuel Macron qui a par ailleurs estimé qu'un "irresponsable n'est pas un citoyen". "Les non-vaccinés restent évidemment des citoyens. Quand on est citoyens, on a des droits et des devoirs, ça s’appelle le civisme et le sens des responsabilités", a estimé le Premier ministre.

L'objectif du pass vaccinal est de "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés plutôt que sur celles et ceux qui ont un comportement civique (...) nous allons continuer et nous l'assumons", a-t-il ainsi souligné. Et d'insister : "le sujet majeur c'est d'être vacciné car vous avez 20 fois moins de risques d'aller en soins critiques".