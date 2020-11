Jean Castex annonce la fermeture des rayons non-alimentaires des grandes surfaces à partir de mardi

Vers 18h ce dimanche, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) avait d'ores et déjà fait part dans un communiqué de sa "totale incompréhension" et de son "opposition" à cette option. Pour Intermarché, Leclerc, Carrefour ou Lidl, une telle mesure "manque de justification sur le plan sanitaire", "compliquerait la vie des Français" et serait "techniquement très difficile à mettre en œuvre dans de nombreux magasins". Elle "entraînerait la mise au chômage partiel de plusieurs dizaines de milliers de salariés, sans aucune justification réelle", a prévenu la FCD, qui demande au gouvernement de "privilégier une réouverture progressive des petits commerces, sur rendez-vous, accompagnée de mesures de contrôle accrue des jauges actuelles dans les magasins".