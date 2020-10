Couvre-feu : des aides renforcées pour les entreprises impactées

"Il y aura des conséquences économiques". Mercredi sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron avait reconnu que le couvre-feu de quatre à six semaines, instauré de 21h à 6h en Île-de-France et dans huit métropoles, ne serait pas sans conséquence pour de nombreux secteurs déjà fragilisés par la crise sanitaire. Le chef de l'Etat avait alors promis de nouveaux dispositifs de soutien dans les zones concernées, qui englobent quelque 20 millions de personnes.

"Tout ce qui doit être fait sera fait", a confirmé Bruno Le Maire ce jeudi 15 octobre. Le ministre de l'Économie a annoncé le renforcement de dispositifs déjà en vigueur pour limiter la casse économique. Avec d'abord l'élargissement du fonds de solifarité. En plus du chômage partiel, pris en charge à 100 % pour l'employeur, et l'octroi des prêts garantis par l'État, "toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones de couvre-feu seront éligibles au fonds de solidarité jusqu'à 1500 euros si leur perte de chiffre d'affaires atteint 50%, et ce tant que le couvre-feu durera", a indiqué le locataire de Bercy.

Pour l'hôtellerie, les cafés, la restauration, la culture, l'événementiel, le sport et certaines activités connexes situées dans les zones de couvre-feu, les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, et non plus 70%, pourront percevoir le fonds de solidarité jusqu'à 10.000 euros mensuels.