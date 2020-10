Gabriel Attal : le gouvernement "assume d'avoir une stratégie territorialisée et graduée" face à l'épidémie

Une semaine après un tour de vis contesté dans plusieurs villes pour lutter contre la progression du Covid-19, dont les indicateurs se sont encore dégradés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dressé jeudi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, un tableau inquiétant de l’évolution de l’épidémie en France. S'il venait à prendre de nouvelles mesures, le gouvernement a-t-il tiré les leçons de Marseille en termes de concertation et de communication ? "Je pense, a assuré Gabriel Attal ce vendredi 2 octobre sur LCI. Cette annonce était nécessaire la semaine dernière. Là, à Paris par exemple, on a quelques jours pour discuter avec les élus locaux". Et, précise-t-il, "on a aussi un moment à mettre à profit avec les restaurateurs. On va recueillir leurs propositions pour voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les choses".

Paris et les départements de la petite couronne pourraient passer en zone d'alerte maximale dès lundi si la progression de l'épidémie s'y confirme, a déclaré Olivier Véran. Ces jours de délai, a développé Gabriel Attal, ont été accordés "pour évaluer la situation sanitaire" et mener "une concertation avec les restaurateurs, qui pourra avoir un impact ailleurs" : "On regarde partout comment limiter les risques au maximum, a-t-il expliqué. Pour autant, assure-t-il, il n'y a pas deux poids deux mesures entre Paris et Marseille : "On assume d'avoir une stratégie territorialisée et graduée, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de formes graves" de Covid-19 "possibles, le moins d'hospitalisations".