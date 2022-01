Grève et protocole sanitaire : Jean-Michel Blanquer, un ministre dans la tourmente

Il a battu le record de longévité des ministres de l'Education nationale de la Ve République. Mais l'un des chouchous de la macronie, qui se targue d'avoir impulsé la réforme du bac, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire et œuvré pour garder les écoles ouvertes au maximum malgré le Covid, connaît des jours difficiles. Ce jeudi, 75% des enseignants devraient faire grève pour manifester contre la pagaille qui règne dans les écoles, où le protocole sanitaire a changé trois fois en une semaine.

Déjà le 3 janvier, le personnel éducatif avait peu apprécié apprendre dans des propos révélés la veille dans la presse, quelles consignes appliquer pour contenir le très contagieux variant Omicron dans les écoles. Jean-Michel Blanquer s'était défendu en expliquant que la publication tardive du nouveau protocole sanitaire était une nécessité pour "être au plus près de la réalité sanitaire". Mais dans une interview face à des Français publiée dans Le Parisien, Emmanuel Macron avait reconnu un raté. "Je vous donne le point, il faut plus d'anticipation et plus de temps aux rectorats pour communiquer avec les écoles en amont", avait-il estimé.

Ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, même s'il a réaffirmé que l'exécutif était "très en soutien" du ministre, Gabriel Attal a ajouté : "Nous mesurons la fatigue du personnel éducatif et des familles", et le porte-parole du gouvernement a admis que "tout n'a pas été parfait ces derniers jours". Toutefois, le chef de l'État a remercié le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale de leur action en faveur de l'école.