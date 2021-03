Covid-19 : "Il faut avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca", estime Jean Castex

Alors que ce dimanche, l’Irlande puis les Pays-Bas ont annoncé suspendre par précaution l’utilisation du vaccin AstraZeneca, après que des "effets secondaires possibles" ont été rapportés au Danemark et en Norvège (sans lien avéré à ce stade), Jean Castex a pour sa part indiqué qu'il lui maintenait sa "confiance".

"À ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner, je le dis de la façon la plus solennelle, sinon on aura des retards dans la vaccination, les Françaises et Français seront moins protégés et la crise sanitaire durera longtemps", a déclaré le Premier ministre, à l’occasion d’un entretien sur la plateforme Twitch avec le journaliste Samuel Etienne.