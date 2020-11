Covid-19 : "Il y a un chaos généralisé", reproche Alexis Corbière

Depuis le début de la deuxième vague, de plus en plus de voix s'élèvent contre la gestion de la crise sanitaire de la part du gouvernement. Mauvaise préparation, mauvais choix, décisions prises sans concertation politique... Les reproches faits sont nombreux, alors que le pays ne cesse de battre des records de contamination et que la barre des 40.000 morts va bientôt être dépassée. Vendredi 6 novembre, le député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière prend à son tour la parole sur LCI. Il dénonce "une faute politique" de la part du gouvernement, qui n'a pas vu la deuxième vague arriver malgré les avertissements.

Alexis Corbière reproche notamment à Emmanuel Macron d'avoir mal géré la rentrée, en ouvrant, sans protocoles sanitaires stricts les établissements scolaires. "Pourquoi ne pas aussi proposer, si on avait prévu les choses, qu’il y ait du personnel qui soit embauché pour accompagner les lycéens et les scolaires, pour aider à faire les travaux…" regrette-t-il, en disant attendre de voir ce que donneront les aménagement annoncés jeudi 5 novembre par Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education a annoncé la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé dans les lycées, avec davantage de cours à distance. Les épreuves d’évaluation communes de première et terminale vont par ailleurs être annulées au profit du contrôle continu.

Pour Alexis Corbière, les torts du gouvernement sont d'autant plus grands qu'il ne serait pas à l'écoute. "Depuis le début, mes amis et moi sommes mis de côté. Nous avons fait onze propositions de loi, je suis venu avec notre petit plan de déconfinement", lance-t-il en brandissant le petit livret qui propose notamment l'embauche d'"au moins 60 000 médecins, soignants et personnels dans l’hôpital public" et la création de "chèques alimentaires pour les 30 % les plus pauvres". "Actuellement, il y a une arrogance dans le macronisme qui consiste à ne pas écouter. Qui consiste même à confier la situation de la crise du Covid à un Conseil de défense et de sécurité, qui est un lieu dans lequel il n’y a plus aucune publicité des discussions." Lors d'une allocution à l'Assemblée nationale le 4 novembre, Jean-Luc Mélenchon a été jusqu'à dénoncer un "régime totalitaire".