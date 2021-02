Covid-19 : Jean Castex appelle à renforcer les contrôles dans les 20 départements sous surveillance

Dans ce contexte, Jean Castex a réuni ce samedi 27 février en visioconférence les ministres de l'Intérieur et de la Santé, les préfets des 20 départements "sous surveillance" ainsi que les directeurs des Agences régionales de santé concernées afin de faire le point sur les situations locales et les prochaines mesures qui seront prises.

Si les agglomérations de Nice et de Dunkerque se sont réveillées confinées pour le week-end, d'autres départements français sont aujourd'hui en sursis au vu de la situation sanitaire et du taux d'incidence (le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours) qui y est particulièrement élevé. C'est le cas notamment de ceux d'Île-de-France, des Bouches-du-Rhône ou encore de la Moselle.

En attendant que les préfets viennent à bout de leurs concertations et décident de restrictions supplémentaires, le Premier ministre les a déjà appelé "à prendre des mesures à caractère immédiat", dont le renforcement des contrôles des mesures en vigueur comme le couvre-feu à 18h et le "respect des directives relatives au télétravail", a indiqué Matignon à LCI. L'accent a également été mis sur "l'optimisation de la campagne vaccinale" ainsi que le "déploiement des tests salivaires dans les établissements d’enseignement", qui ont été lancés en début de semaine pour les élèves et enseignants de retour en classe. Car depuis qu'Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconfiner la population fin janvier, l'objectif est de "tout faire pour éviter un confinement national et adopter des mesures territorialisées".