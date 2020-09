Jean Castex "cas contact" à l'isolement : quel protocole sanitaire au sommet de l'Etat ?

"Je suivrai le protocole élaboré par le gouvernement et les autorités de santé. Il s'applique à toutes et tous", a ajouté le Premier ministre dans un tweet, assurant qu'il exercerait "la plénitude de ses fonctions en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires".

Selon nos informations, le Premier ministre a finalement été testé négatif dans l'après-midi. Mais il a maintenu son isolement à Matignon avant d'effectuer un second test samedi prochain. "Il se met à l'isolement", a résumé l'entourage du chef du gouvernement, et "respectera la procédure pour les cas contacts". Jean Castex a dû réorganiser son agenda afin de travailler depuis Matignon, où il s'isolera pendant sept jours - la nouvelle durée de quarantaine qui devrait être officialisée vendredi, après l'avis du Conseil scientifique. Gérald Darmanin pourrait également se faire tester, si le Premier ministre était testé positif dans une semaine, les deux hommes ayant récemment déjeuné ensemble, a annoncé en outre l'entourage du ministre de l'Intérieur à LCI.

"Quand on a un cas, on sait très bien le protocole mis en place", a-t-il indiqué en réponse à une question d'une journaliste de LCI. "Le contact doit lui-même définir ses cas contacts, puis avoir une phase où il s'isole et se protège. En fonction du résultat du test, il s'isole ou bien reprend une vie normale. C'est exactement cette pratique à laquelle le Premier ministre sera soumis."

Au-delà des tests, les membres du gouvernement restent soumis à des protocoles sanitaires similaires à ceux qui régissent les administrations. Dès le mois de mars, ces règles avaient été édictées pour l'ensemble de la fonction publique et s'appliquaient aux administrations des ministères. Il était recommandé de recourir au télétravail dans la mesure du possible et d'adopter des "plans de continuité de l'activité" (PCA) afin de permettre d'assurer la continuité du service public, avec des équipes minimales sur place, dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation.

Outre Franck Riester, qui s'était isolé en mars à son domicile pour poursuivre son travail, l'ex-ministre de la Justice Nicole Belloubet s'était confinée un temps en raison de symptômes, en attendant le résultat d'un test qui s'était avéré négatif. Dernière en date avant Jean Castex, Agnès Pannier-Runacher a annoncé s'être placée en quatorzaine fin août après avoir déjeuné avec une personne testé positive. Officiellement, les ministres ne font pas l'objet de tests systématiques.

Les règles sanitaires semblent ainsi s'appliquer de la même manière au sein du gouvernement que dans la population générale. Sollicité sur la politique en matière de tests au sommet de l'Etat, notamment en cas de déplacement à l'étranger, l'Elysée n'avait pas répondu à nos questions mardi soir.