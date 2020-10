Covid-19 : jour de carence, Paris en sursis, frémissement à Marseille... ce qu'il faut retenir du point hebdomadaire d'Olivier Véran

Alors que les voyants clignotent au rouge dans la plupart des grandes métropoles, menacées pour certaines de basculer, à l'instar d'Aix-Marseille et la Guadeloupe, en zone d'alerte maximale - le dernier échelon avant l'état d'urgence sanitaire -, voici ce qu'il faut retenir de l'intervention de ce jour.

Une semaine après l'annonce d'un nouveau découpage zonal dans l'Hexagone, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenu son second point hebdomadaire, depuis l'hôpital Bichat du XVIIIe arrondissement de Paris cette fois-ci, afin de faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire actuelle.

"Le virus évolue trop vite". Olivier Véran, le ministre de la Santé, a souligné que peu de territoires français ne sont pas concernés par une circulation rapide du virus."Nous sommes dans une phase d’aggravation qui met en tension notre système de santé", a-t-il prévenu appelant chacun à poursuivre ses efforts afin d'"être en mesure de faire reculer le virus." Et d'ajouter : "Nous devons prendre des mesures qui deviennent contraignantes quand l'ensemble des piliers ne suffit plus à protéger un territoire".

Paris et les départements de la petite couronne pourraient passer en zone d'alerte maximale dès lundi si la progression de l'épidémie s'y confirme, a déclaré Olivier Véran. La capitale et sa proche banlieue ont en effet "franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale", a-t-il indiqué, en précisant que ce franchissement de paliers datait de "quelques heures" et qu'il était nécessaire de "l’observer encore quelques jours" avant de prendre le cas échéant "les mesures qui s'imposent".

"Si ça devait se confirmer nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la petite couronne en alerte maximale et ce dès lundi", a précisé le ministre en indiquant que "nous réexaminerons les données dimanche". Et de souligner : "le passage en zone d'alerte maximale supposerait que les habitants réduisent leurs interaction sociales".