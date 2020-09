Covid-19 : la France en a-t-elle vraiment terminé avec la fermeture des frontières ?

Alors que la propagation du coronavirus ne se dément pas en cette fin d'été, plusieurs responsables politiques, notamment à droite, réclament une accentuation des contrôles aux frontières, voire leur fermeture. C'est le cas de Marine Le Pen, qui s'en étonnait cette semaine sur France Inter, et plus récemment encore du député LR Eric Ciotti, qui soutenait, ce samedi sur France Info, "qu'il n'y a toujours aucun contrôle aux frontières". Et d'affirmer : "Je pense que si on avait fermé plus tôt les frontières, on aurait éliminé sans doute beaucoup de cas qui sont arrivés, notamment cet été".