"Le bout du tunnel, ce sera un retour dans les stades en janvier-février" indique Roxana Maracineanu La ministre des Sports, Roxana Maracineanu − AFP

PRÉCISIONS - Lors d'un déplacement à Toulouse ce jeudi, la ministre des Sports a indiqué qu'un retour du public dans les stades pourrait intervenir en janvier ou février, "si tout le monde fait attention".

Les nouvelles modalités d’un allégement du confinement ont été annoncées ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Si de nombreux secteurs ont été fixés sur leur sort, le monde du sport professionnel n’a pas été évoqué par le chef du gouvernement lors de cette conférence de presse au ministère de la Santé. Lors d’une réunion qui réunissait les acteurs du monde du sport en France le 17 novembre, le président Emmanuel Macron avait donné quelques informations sur une éventuelle réouverture au public, indiquant qu’elle ne se ferait pas au mois de décembre.

Ce jeudi 26 novembre, lors d’un déplacement à Toulouse pour faire le point sur l'aide gouvernementale au sport professionnel en difficulté avec l'ensemble des clubs toulousains, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a fourni plus d’informations à ce sujet. "Le bout du tunnel, ce sera un retour dans les stades en janvier-février, si tout le monde fait attention", a indiqué la ministre. Des propos qui ont échappé au président du Stade Toulousain Didier Lacroix, présent à la réunion : "Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je n'ai justement pas entendu de date et on va tout faire pour rouvrir en même temps que les cinémas et les théâtres. Ça nous paraît assez logique de pouvoir être en extérieur avec un public immobile aux mêmes dates qu'à l'intérieur avec un flux qui est beaucoup plus difficile à gérer sur toutes les salles."

On espère bien avoir un siège sur deux, un siège sur trois le plus rapidement possible - Didier Lacroix, président du Stade Toulousain

"On espère bien avoir un siège sur deux, un siège sur trois le plus rapidement possible", a-t-il ajouté. Pour rappel, ce jeudi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé qu’à partir du 15 décembre "pourront ouvrir, en fonction de la situation sanitaire, les musées et les salles de spectacle et de cinéma". Des ouvertures soumises aux "mêmes protocoles que ceux qui étaient applicables pendant la période de couvre-feu qui a précédé le reconfinement".

La rédaction de LCI Twitter