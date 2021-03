Covid-19 : le maire de Cannes ouvre la vaccination aux plus de 50 ans malgré le véto de Véran

Vers un nouveau bras de fer entre l'exécutif et des élus locaux ? Le maire LR de Cannes a décidé jeudi d'ouvrir des rendez-vous aux personnes de moins de 50 ans, y compris sans comorbidités, pour qu'elles puissent se faire vacciner contre le coronavirus. Si selon l'élu la vaccination des "autres publics" vulnérables est désormais "terminée", le gouvernement n'a toutefois pas donné son feu vert pour étendre les personnes éligibles à la vaccination. Jusqu'alors, seuls les plus de 75 ans pouvaient se faire vacciner. Ce seuil va s'abaisser à 70 ans à partir de samedi.

Olivier Véran l'a fermement rappelé jeudi, lors de sa conférence hebdomadaire. "Je ne qualifierai pas la décision du maire de Cannes, je regrette qu'il l'ait fait de manière autonome sans alerter ni la direction générale de l'ARS ni même le préfet, ni même les soignants qui sont mobilisés pour vacciner à Cannes et partout ailleurs en France", a-t-il déclaré. "Je suis certain parce que je le sais, que l'on peut trouver à Cannes, des personnes âgées de 85, 90 ans, qui n'ont pas encore été vaccinées comme partout ailleurs en France et qui ne comprendront pas que des personnes de plus de 50 ans en très bonne santé, puissent avoir un rendez-vous", a encore affirmé le ministre de la Santé. "Ce sont elles (les personnes vulnérables, ndlr) qu'il faut protéger en priorité", martèle-t-il.