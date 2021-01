Covid-19 : Olivier Véran invité du 20h de TF1 ce jeudi soir

La France a choisi mercredi de maintenir les restrictions en place pour freiner l'épidémie de Covid-19. Le couvre-feu devra-t-il laisser place à un troisième confinement face à la montée en puissance du variant anglais du Covid-10 ? Comment va se poursuivre la campagne de vaccination alors que la prise de rendez-vous est de plus en plus difficile et les stocks réduits ? Quelles perspectives pour les restaurants, cafés et lieux de culture ? Invité du JT de 20H sur TF1 ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, reviendra sur l'ensemble de ces questions que se posent les Français.