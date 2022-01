Définitivement adopté, le pass vaccinal pourrait entrer en vigueur "à la fin de la semaine prochaine"

Le gouvernement a expliqué vouloir le mettre en œuvre au plus vite face au regain de l'épidémie de Covid-19, autour du 20 janvier. Les parlementaires socialistes, s'associant notamment avec des élus Insoumis ont d'ores et déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel pour garantir le respect des "libertés fondamentales", ce qui va repousser de quelques jours la promulgation du projet de loi. "Les avancées que nous avions obtenues ne figurent pas dans le texte final, en particulier la suppression du contrôle d’identité. Une atteinte insupportable aux libertés. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel", a réagi sur Twitter le président du groupe socialiste au Sénat Patrick Kanner.

Désormais, quand ce projet de loi entrera en application, le pass vaccinal sera obligatoire pour accéder aux lieux déjà concernés par le pass sanitaire, comme les établissements recevant du public (restaurants, bars, cinémas, musées). Certains moyens de locomotion sont également concernés, comme les trains, les transports publics interrégionaux, les vols domestiques. Un test PCR ou antigénique négatif ne sera donc plus valable pour accéder à ces lieux, à l'exception des établissements hospitaliers et des Ehpad.

Le deuxième round au Sénat en début de semaine a été plus paisible, et la chambre haute a marqué ses distances sur plusieurs dispositions comme l'application du pass dans le temps, aux mineurs, les contrôles d'identité par cafetiers et restaurateurs. Un accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi paraissait ce jeudi à portée de main quand un tweet du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, clamant une "victoire du bon sens", a fait voler en éclats cette perspective, obligeant à une dernière navette entre les deux chambres.