Covid-19 : les nouvelles consignes sanitaires de Matignon aux ministres

Elisabeth Borne et Roselyne Bachelot positives au Covid-19 et hospitalisées, Agnès Pannier-Runacher cas-contact et à l'isolement. Ces derniers jours, y a-t-il eu un relâchement au sein du gouvernement ? Non, assurent leurs membres. Toutefois, alors que l'épidémie reprend de l'ampleur en France et que les variants sévissent, Matignon appelle ses ministres à l'extrême vigilance, et durcit les règles sanitaires entourant leurs déplacements.

Selon nos informations, le chef de cabinet du Premier ministre a envoyé aux chefs de cabinets des différents ministres une note durcissant les règles sanitaires à respecter. Ainsi pendant leurs déplacements, les membres du gouvernement doivent limiter au minimum le nombre de leurs accompagnateurs, réduits à un officier de sécurité et un collaborateur.