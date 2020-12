Nouvelle souche du virus : la France suspend les circulations depuis le Royaume-Uni "pour 48h au moins"

La France suspend à partir de ce dimanche à minuit tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni et ce "pour 48H au moins", a annoncé ce dimanche le ministre délégué chargé des Transports sur LCI, à l'issue du Conseil de défense exceptionnel entamé à 17h en présence d'Emmanuel Macron. "Le président de la République a décidé, comme d'autres pays, que la France prenait des mesures de sauvegarde en suspendant les circulations depuis le Royaume-Uni vers la France", a-t-il indiqué, précisant que cela vaut tant pour les passagers que les marchandises, et pour les transports par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire.

"Cela permettra dès demain matin de travailler avec nos homologues européens et à bâtir une solution de transports", a-t-il en outre ajouté, précisant que pour "les passagers cette solution s'appuiera notamment sur l'obligation d'un test PCR." Et de poursuivre : "j'ai demandé aux opérateurs de transports d'informer leurs clients de manière à ce que ces derniers soient bien au courant (...) et pour bâtir avec eux les solutions alternatives de retour".

"L'idée qui préside, c'est de regarder les données objectives et de nous prémunir du mieux possible de formes mutées du virus qui aujourd'hui sont présentes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud (...) et de nous permettre de bâtir les solutions sanitaires les plus robustes", a résumé pour finir le ministre délégué.

La décision française intervient dans la foulée de mesures similaires prises par la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne ou l'Irlande, alors qu'une variante du virus Sars-CoV-2 a été détectée outre-Manche. "Nous avons très longuement concerté avec nos homologues", a indiqué à ce sujet Jean-Baptiste Djebbari, ajoutant que "l'idée est de se retrouver dès demain pour bâtir le protocole de moyen, long terme".