Suspension des débats sur le pass vaccinal à l'Assemblée : comment l'expliquer et quelles conséquences ?

Coup de théâtre lundi soir, à l'Assemblée nationale. Alors qu'ils avaient entamé depuis le début d'après-midi l'étude du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, les députés ont refusé de poursuivre les discussions au-delà de minuit. Repoussant l'étude de plus de 500 amendements sur les quelque 700 déposés, alors que les chiffres des contaminations au Covid-19 continuent de battre des records à cause de la contagiosité du variant Omicron.

Sur la vidéo ci-dessous, montrant la présidente de séance Annie Genevard (LR) compter les partisans de la poursuite des débats, puis des opposants, on s'aperçoit que de nombreux députés font irruption dans l'hémicycle au dernier moment pour ajouter leurs voix à ces derniers et mettre la majorité présidentielle en minorité.

"On a vu des oppositions qui, sur force plateaux TV et tweets, nous disent qu'elles sont favorables au pass vaccinal et soutiennent ce projet de loi et qui dans l'hémicycle, ont fait complètement l'inverse, ont joué l'obstruction et ont voté de façon massive pour que les débats cessent", a dénoncé la présidente LaREM de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet. Ce mardi, l'exécutif a regretté une alliance des oppositions LR, LFI et RN pour mettre en difficulté le gouvernement.