Pass vaccinal des 12-17 ans : pourquoi cette mesure est-elle contestée ?

Des députés ont toutefois tenté d'exempter totalement les plus jeunes de ce pass vaccinal. Des parlementaires LR, dont Eric Ciotti, ont ainsi argué que le pass allait sanctionner des enfants qui n'étaient pas libres de se faire vacciner puisque ce choix revenait à leurs parents. L'enfant souffrira "de la décision de ses parents sur laquelle il n'a - pourtant - pas eu son mot à dire", ont également mis en avant les députés du groupe socialiste.

Les députés LFI ont indiqué craindre de leur côté une "stigmatisation" du jeune non-vacciné, rappelant que "l’accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant". C'est aussi dans ce sens que les députés socialistes ont demandé que le pass vaccinal reste un pass sanitaire pour l’accès à toute activité culturelle et sportive. Pour le député de la majorité Pacôme Rupin, il est "inopportun" d'inclure les adolescents dans le périmètre du pass vaccinal, "dans une période où ils sont les premiers à souffrir des restrictions aux libertés".

Les députés ont par ailleurs souligné que les plus jeunes étaient moins sujets à des formes graves de la maladie, vaccinés ou non. Un amendement LR a de plus pointé le fait que la campagne de vaccination pour cette tranche d'âge avait commencé un mois plus tard que celle des adultes, jugeant donc que les plus jeunes n'auraient pas le temps d'avoir un pass vaccinal valide d'ici au 15 janvier.