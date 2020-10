Covid-19 : "On encourage les entreprises à développer le télétravail", assure Elisabeth Borne

"Le protocole sanitaire dans les entreprises est efficace". Depuis plusieurs jours, le nombre de contaminations explose en France. Dimanche 25 octobre, un record a encore été battu : 52.010 personnes ont été contaminées par le Covid-19 en une journée seulement. "Une situation préoccupante" pour Elisabeth Borne. "Il faut absolument tout faire pour casser la dynamique de cette épidémie. C'est bien pour ça qu'on a mis en place un couvre-feu qu'on a étendu la semaine dernière", a rappelé la ministre du Travail. "On n'exclut rien. Mais, vous avez compris, qu'on souhaite éviter un reconfinement général. On veut trouver un bon équilibre entre la protection de la santé des Français et la poursuite de l'activité économique, éducative et culturelle."

À ce titre, la ministre, précédemment chargée des portefeuilles des Transports et de la Transition écologique, a mis en exergue "le protocole sanitaire très strict" en entreprise. "Depuis le 1er septembre, on a tous les gestes barrières qui existaient déjà et en plus le port du masque systématique quand on est dans des espaces de travail partagés. Ce protocole est efficace", a-t-elle martelé. Toutes les entreprises qui l'appliquent nous disent qu'il n'y a pas de chaîne de contamination. (...) Il est très bien appliqué. Sur les près de 55.000 interventions de l'inspection du Travail, on a eu un peu plus de 300 mises en demeure d'entreprises."