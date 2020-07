Covid-19 : "On n'est pas dans une deuxième vague" mais "la guerre n'est pas terminée", affirme Olivier Véran sur LCI

"On n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus. On est dans la poursuite de l’épidémie", a expliqué Olivier Véran sur le plateau de la matinale de LCI. La France fait face à un début de reprise de l'épidémie, avec un nombre de nouvelles infections désormais similaire à celui de début mai. Ailleurs en Europe aussi, l'inquiétude est de mise, en Espagne ou en Allemagne notamment. Le ministre en charge de la Santé reconnaît toutefois qu'il y a "des signaux d'alerte provenant de certains hôpitaux avec une tendance du nombre d'admissions et du nombre d'appels".

Le ministre explique que la hausse du nombre de tests peut expliquer les chiffres plus importants de contamination observés ces dernières semaines. "Nous passons désormais les 500.000 tests par semaine. Nous étions à 300.000 par semaine au moment de déconfinement". Résultat de cette intensification des dépistages : "Pour 100 tests, nous étions à 1,1% de test positif, désormais nous sommes à 1,3%. Nous testons davantage dans les zones de circulation active". Une augmentation du nombre de tests positifs qu'Olivier Véran attribue à deux facteurs. "D'une part, car nous testons davantage dans les zones de circulation active. D'autre part, nous enregistrons un certain nombre de diagnostics chez des gens qui sont plus jeunes".

On va tester sur les plages, dans les campings, sur les parkings - Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

Olivier Véran salue "l'effort" des "Français depuis six mois", "qui a permis de sauver tant de vies". Un travail "qui doit se poursuivre, même quand c'est l'été, même quand on en a marre". Le ministre rappelle l'indispensable respect des gestes barrières et l'importance du maintien des distances sociales, "surtout quand on est avec sa famille".

Il a toutefois partagé son atterrement face aux comportements de certains Français "qui ne respectent pas les règles". "Croyez-moi, la rave-party de la Nièvre m’a fait augmenter la tension de deux points". "C’est quand on se sent invulnérable qu’on prend le plus de risques. (...) Il suffit qu’il y ait des endroits où on se met en danger pour mettre en danger tout le monde", rappelle-t-il. "Je ne regrette absolument pas la fermeté dont je fais preuve depuis des mois".