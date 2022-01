Pourquoi Blanquer a-t-il attendu le dernier moment pour publier le nouveau protocole sanitaire à l'école ?

Reconnaissant "bien sûr", que ces consignes étaient données tardivement, Jean-Michel Blanquer a rappelé qu'il était difficile de faire autrement, le but étant d'"être au plus près de la réalité sanitaire". "C’est un processus qui ne peut pas être autrement si on veut prendre des décisions au plus près de la réalité", a-t-il déclaré. "Il y a un travail de préparation, on arrive au Conseil de défense, on regarde les grands principes – par exemple on a décidé que l’école serait ouverte", a poursuivi le ministre. Puis "nous avons eu à attendre jusqu’à vendredi l’avis du Conseil scientifique et de la Haute autorité de santé publique. Et puis ensuite l’élaboration de tous les protocoles".