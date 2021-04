Déconfinement : "Les choses vont se faire progressivement", affirme Gabriel Attal

"C'est au 3 mai que doivent être levées ces mesures". Invité de LCI ce lundi 26 avril, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a confirmé que les restrictions de déplacement en France allaient prendre fin à la début mai, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars dernier. Les Français ne seront donc plus soumis à la "règle des 10 kilomètres", et pourront se déplacer entre les régions.

Cependant, le relâchement des restrictions sanitaires va "se faire très progressivement d’ici à l’été, on ne va pas tout rouvrir d’un coup, ça ne serait pas responsable", a-t-il ajouté, en rappelant qu'une réouverture trop rapide avait eu des effets néfastes chez certains de nos voisins. "On a vu certains pays autour de nous, en Allemagne, en Italie où ils ont rouvert beaucoup de lieux d’un coup et où ils ont dû, malheureusement pour eux, les refermer quelques jours ou semaine plus tard", a-t-il noté.