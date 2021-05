Restaurants, cafés, culture... Les conditions d'indemnisation des pertes assouplies dès juin

Amélioré, renforcé et élargi "pour accompagner" les réouvertures. Alors que la France se prépare à rouvrir les terrasses et les musées, le 19 mai prochain, le gouvernement cherche à rassurer les professionnels de la restauration, de la culture et de l'événementiel. Le fonds de solidarité restera maintenu en l'état au mois de mai. Les conditions pour l'obtenir seront ensuite assouplies dès le mois juin pour englober plus de professionnels, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, invité sur RTL lundi 3 mai. "C'est une incitation à la réouverture. C'est pour que chacun redémarre", a-t-il expliqué.

"Nous changeons les règles pour vous accompagner dans cette réouverture", a détaillé le patron de Bercy sur RTL. "Que chacun se rassure, ce n'est pas parce que vous n'avez pas perdu 50% de votre chiffre d'affaires qu'on ne va prendre en compte vos pertes. (...) Nous allons améliorer le fonds de solidarité. Avant, pour y avoir accès, il fallait perdre 50% de son chiffre d'affaires ou être fermé administrativement. À partir de début juin, pour les hôteliers, les cafés, les restaurants, pour le monde de la culture et des spectacles, pour l'évènementiel, vous avez accès au fonds de solidarité, quelque soit votre perte de chiffre d'affaires."