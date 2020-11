Fermeture des restaurants : Castex veut faire de 2021 "l'année de la gastronomie française"

"Ce virus décidément très pernicieux nous oblige à fermer des établissements qui symbolisent le savoir-vivre à la française et surtout un art de vivre à la française", avait-il expliqué un peu plus tôt, qualifiant cette décision comme "très pénible".

"Nous allons très fortement accompagner les professionnels de ce secteur, financièrement d'abord, en veillant à ce qu'ils puissent tenir le coup", a-t-il détailler. Et de poursuivre : "nous allons les aider par des marques de solidarité en recourant le plus possible à la vente de repas à emporter, en leur portant une attention individualisée territoire par territoire, en leur offrant aussi des perspectives d'abord en préparant avec eux les conditions de réouverture dès que ce virus sera maitrisé et cela arrivera ".

Un retour à la normale, avec réouverture des restaurants, est envisagé pour le 20 janvier, mais à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", a prévenu le Premier ministre.