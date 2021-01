Olivier Véran confirme que la circulation des variants appelle à "de nouvelles mesures", mais quand ?

Lors d'un point "pédagogique" destiné à donner aux Français toutes les clés pour comprendre les mesures qui seront prises par l'exécutif, le ministre a surtout insisté sur le danger que représente la circulation des variants. "Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laissent penser que le couvre-feu et l’ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles mais probablement pas suffisantes", a-t-il déclaré. "Ce que nous voulons éviter, c’est une épidémie dans l’épidémie. (…) Tout nous laisse à penser qu’elle sera une réalité très vite et très fort si nous ne faisons rien. Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger."

Alors qu'un durcissement des mesures fait peu de doute, une question reste donc en suspend : quand ? Là aussi, le flou persiste. La décision d'un reconfinement ou non n'a pas été prise lors du Conseil de défense et de sécurité nationale ce mercredi 27 janvier. Elle pourrait l'être lors d'un nouveau Conseil convoqué ce week-end, pour une annonce via une prise de parole du président de la République entre ce samedi et au plus tard mercredi prochain.