Emmanuel Macron : "Les semaines qui viennent vont être le point de bascule"

"Les semaines qui viennent vont être le point de bascule", a expliqué à l'occasion de le président de la République. "Entre avril et juin, on va changer de dimension." Au-delà des nouveaux renforts de doses dans les régions les plus touchées, il a rappelé l'objectif retenu par l'exécutif - 10 millions de personnes vaccinées mi-avril. Une première échéance qui permettrait de protéger les personnes vulnérables et donc, estime-t-il, de "réduire la pression sur les hôpitaux".

"C'est une course de vitesse dans laquelle il faut préserver la confiance de nos concitoyens", a-t-il ajouté, précisant que les pharmaciens, autorisés à vacciner, seraient particulièrement mis à contribution entre le printemps et l'été. "À partir de début avril, on aura de plus en plus de doses, donc notre objectif c’est qu’on ouvre à de plus en plus de populations, avec des opérations spéciales sur certaines professions comme les enseignants", a-t-il indiqué.

"Les prochaines semaines seront très dures sur le plan du virus et sur le plan hospitalier", a reconnu par la suite le chef de l'État auprès de journalistes.