"Emmerder les non-vaccinés" : l'opposition se ligue contre les propos d'Emmanuel Macron

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder." Dans un entretien au Parisien, mis en ligne mardi 4 janvier au soir, Emmanuel Macron a rejoué la carte de la provocation. À une question d'une lectrice soulignant que les non-vaccinés "occupent à 85% les réanimations", ce qui entraîne un report des opérations, le président de la République s'en est pris à la "toute petite minorité qui est réfractaire" à la vaccination. "Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. (...) Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", a-t-il déclaré. "Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie."

Des mots crus qui ont valu au locataire de l'Élysée, toujours pas déclaré candidat à sa réélection malgré son "envie", de voir ses adversaires politiques se liguer contre lui. "Il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite, ça c'est une faute politique", a dénoncé le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot, invité de Ruth Elkrief sur LCI. "Vous pensez qu'en les insultant il va les convaincre de se faire vacciner ? Il aime bien faire des petites formules, ça fait buzzer. Ça montre une fois de plus son mépris pour les Françaises et les Français. (...) Les Français, on en marre d'être divisés."