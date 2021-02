Pas de reconfinement : face au choix politique, les scientifiques rongent leur frein

"Quand on entend les commentaires, personne ne réalise bien les dégâts que fait un confinement", s'agaçait, auprès de LCI, une source gouvernementale au lendemain des annonces de Jean Castex. "On a l'impression que c'est on/off et que tout redémarre comme avant... Or, ce n'est pas banal. Il y a des dégâts sur les jeunes, sur les écoles, sur l'emploi. Prendre la décision du confinement, c'est être convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative."

L'infectiologue Karine Lacombe n'a pas hésité à pointer, dimanche 31 janvier sur LCI, "le risque" pris par le gouvernement en décidant de repousser le confinement. "Le risque d'attendre, peut-être, qu'on soit au pied du mur", a-t-elle ajouté. "Il vaut mieux prévenir que guérir. Des mesures très en amont d'une catastrophe sanitaire marchent beaucoup mieux que lorsqu'on est dans l'urgence. Le confinement qui sera décidé [par la suite] sera peut-être plus long, plus difficile et son impact social et économique également."

Si Jean-François Delfraissy ne s'est pas exprimé publiquement sur le choix de l'exécutif, il avait insisté, à la veille des annonces, sur le caractère impératif d'une telle mesure. "Il y a urgence à une semaine", avait-il expliqué devant les députés. "En ce moment, les services de réanimations ne sont pas pleins. On voit bien la tension qu'il peut y avoir entre une vision sanitaire pour éviter un drame en mars, et faire attention à la santé mentale des plus jeunes et à l'acceptabilité dans la population."

Les scientifiques s'en tiennent aux modélisations réalisées face aux variants, notamment britannique, qui font craindre une flambée épidémique. Expliquant ne "pas vraiment comprendre" le choix de l'exécutif, l'épidémiologiste et biostatisticienne de l'Inserm Dominique Costagliola était sur cette ligne, mardi 2 février sur France 5. "A l'heure actuelle, on est sur un plateau très haut", affirmait-elle. "Arrivent par-dessus des variants plus transmissibles. D'ici la deuxième quinzaine de février, ou la première de mars, le variant anglais sera majoritaire. À mesure égale, les modèles sont 'terrorisants'. On est bien au-delà de la première vague."

Une position partagée par l'infectiologue Eric Caumes, pour qui le gouvernement prend "un gros risque". "On est déjà presque à un seuil de saturation des réanimations, on est en train de déprogrammer pour pouvoir accueillir plus de patients. Donc, oui, on est sur dans une phase ascendante de l'épidémie", expliquait-il en début de semaine sur BFMTV. L'infectiologue observait, malgré tout, que l'on a accordé jusqu'ici "trop de place au sanitaire, aux épidémiologistes, aux mathématiciens, qui prévoient des catastrophes", au détriment d'autres approches de la crise.