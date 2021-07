Pass sanitaire : l'UDI veut étendre la vaccination obligatoire aux enseignants

Il y a ceux qui sont contre la vaccination obligatoire pour les soignants, ceux qui sont pour la vaccination obligatoire pour tous.... Et l'Union des démocrates et indépendants (UDI) qui est pour la vaccination obligatoire élargie aux enseignants. Alors que le projet de loi obligeant les soignants et les professions en contact avec un public fragile est étudié au Parlement, la formation politique va déposer un amendement pour y inclure les professeurs, a confirmé le président du groupe UDI et indépendants à l'Assemblée nationale Jean-Christophe Lagarde à franceinfo.

Le 16 juillet dernier sur LCI, il expliquait la position de son groupe : "On a perdu des centaines de milliers d’heures d’éducation pour nos enfants depuis deux années, il ne faut pas qu’il y ait une troisième année. (...) On va demander aux enfants de se faire vacciner, on va même les vacciner dans les écoles mais on ne fait pas la même chose pour les enseignants. On doit protéger l’enseignement", déclarait-il alors.

Déjà le 5 juillet, dans un courrier adressé à Jean Castex qui consultait les formations politiques sur les mesures de gestion et de prévention de la crise sanitaire, l'UDI avait plaidé pour la vaccination du corps enseignant. "Vous devriez envisager également de rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble des personnels travaillant dans les écoles, collèges et lycées afin de tenter de protéger l’enseignement de nos enfants avant la rentrée prochaine", écrivait Jean-Christophe Lagarde.